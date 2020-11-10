Мы обязаны были пойти на этот шаг, чтобы спасти весь Арцах: Араик Арутюнян

Для спасения Арцаха необходимо было прекращение огня. Как сообщает «Арменпресс», об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

Арутюнян отметил, что он ведет консультации с карабахскими политиками, военными, политическими силами, еще до этого он был со всеми на связи. “Все готовы к сотрудничеству. Сегодня я уже встречался с представителем Армянской революционной федерации Виталием Баласаняном, Бако Саакяном, Аркадием Гукасяном, разговаривал по телефону с многими военными деятелями, такими как Левон Мнацаканян, Самвел Карапетян, Артур Агабекян и с другими. Я договорился, что все решения мы должны принимать вместе”, - сказал Арутюнян, добавив, что принятие решений еще впереди. Президент Арцаха заверил, что в ближайшее время, после консультаций со всеми, он подробнее представит шаги, которые необходимо предпринять. Арутюнян также отметил, что в последние дни у него было много дискуссий. “И все были согласны, что надо добиться временного или постоянного прекращения огня. Никто не говорил “нет, мы продолжим войну, мы продолжим воевать. Все понимали, что для этого нет возможностей. Но все считали, что любой документ не должен унижать наше достоинство. Вот почему мы понимаем, что прекращение огня было неизбежно, мы должны были сделать этот шаг, чтобы спасти весь Арцах, потому что за несколько дней, может быть, за десятки дней мы потеряли бы весь Арцах - много, много человеческих жизней, особенно солдат, которые еще сослужат нашей стране, все еще впереди”, - сказал Арутюнян. Президент Арцаха отметил, что преклоняется перед родными и близкими всех погибших и испытывает боль за них. “За эти несколько дней я потерял много родных людей, я плакал, я фальшиво улыбался в своих выступлениях, чтобы люди не узнали всю горечь, которую мы испытывали ежедневно”, - сказал он и подчеркнул, что все еще впереди.

Руководители Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий с 01:00 10 ноября.