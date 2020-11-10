В Армении подтверждено 1 221 новых случаев COVID-19: вылечились 1 925 больных

По состоянию на 10 ноября в Армении всего подтверждено 108 687 случаев COVID-19, 66 835 заболевших выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 39 831 пациентов. За последние сутки проведено 3 050 теста, а в общем счете 444 224.

Таким образом, подтверждено 1 221 новых случаев COVID-19, выздоровели 1 925 пациентов.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 609 летальных исходов (увеличились на 29).

Зафиксировано 5 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 412.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян