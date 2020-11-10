Мы обязаны остановить кровопролитие: послание Министерства обороны и ВС Республики Армения

Министерство обороны Армении и Вооруженные силы Республики Армения в связи с прекращением военных действий направили послание.

Арменпресс представляет послание, опубликованное на официальном сайте Министерства обороны Республики Армения.

“Дорогие соотечественники!

27 сентября против Арцаха была развязана война, которая была беспрецедентной в плане количества и вида вовлеченных сил, средств и вооружения. Она была беспрецедентной и с той точки зрения, что наша Армия, фактически, воевала с 10-миллионными вооруженными силами Азербайджана при непосредственном военном участии Турции и ее полноценной и безоговорочной политической, военной и дипломатической поддержкой, а также и с несколькими тысячами наемников-террористов.

Наша Армия в этих условиях сделала все возможное и невозможное, чтобы противостоять противнику. Каждый солдат Армянской Армии, офицер и генерал сделал все возможное для защиты Родины, без остатка посвятив себя этой борьбе и создав множество героических историй. Эта война отняла у нас наших лучших сыновей, память о которых навсегда останется в сердцах всех нас как настоящих героев нашего времени.

Каждый из Вас должен быть уверен, что ни у кого не должно быть ни малейшего сомнения в том, что наша Армия сделала все возможное и невозможное. Мы еще раз доказали, что у нас есть нерушимые солдаты, офицеры и генералы, которые без раздумий готовы пожертвовать своей жизнью ради защиты нашей Святой Родины. Но пора остановить кровопролитие. Политические лидеры Армении, России и Азербайджана достигли договоренности, содержание которой Вам уже известно. Война еще не закончена, боевые действия в Арцахе продолжаются. Тем не менее, мы поддерживаем, мы обязаны выполнять решения военно-политического руководства нашей страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа и оценки ситуации. Мы должны остановить кровопролитие. Мы должны найти тела всех наших героев и похоронить их с воинской честью. Мы должны попытаться облегчить боль наших героических матерей и залечить раны раненых. Мы должны восстановить потенциал нашей Армии и еще больше укрепить ее, превратив в современный и сверхмощный кулак. Слишком много дел. Война окончена. Армия сделала свое дело и продолжит его до последнего.

Призываем воздерживаться от действий, которые могут подорвать основы государственности и, извлекая уроки из всех возможных ошибок, создать несравненно сильную и боеспособную Армию, которой достоин наш героический народ”.