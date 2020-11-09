Убеждены, что применение силы против ВС РФ на территории Армении получит адекватную реакцию: МИД
Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с заявлением относительно сбитого вооруженными силами Азербайджана российского вертолета Ми-24. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Армении говорится:
“9 ноября, в районе 18:00 часов, огнем из переносного зенитно-ракетного комплекса с территории Азербайджанской Республики в воздушном пространстве Республики Армения был сбит российский вертолет Ми-24. По предварительным данным, в результате нападения есть двое погибших и один пострадавший.
Выражаем наши глубокие соболезнования Российской Федерации, родным и боевым товарищам погибших.
Примечательно, что этот трагический инцидент произошел на участке вне зоны нагорно-карабахского конфликта, где в данный период не были зафиксированы какие-либо боестолкновения. С этой точки зрения утверждения и попытки оправдания азербайджанской стороны лживы и безосновательны.
Строжайше осуждаем данное посягательство вооруженных сил Азербайджана против ВС РФ на суверенной территории Армении.
Убеждены, что применение силы против вооруженных сил РФ на суверенной территории Республики Армения получит адекватную реакцию”.
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