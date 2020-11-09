ОДКБ выражает серьезную озабоченность в связи с поражением Азербайджаном вертолета ВКС РФ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировала трагический инцидент в Армении, в результате которого азербайджанские военные сбили российский вертолет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов выразил сожаление, что обострение конфликта в Карабахе "привело к печальным последствиям".

"Выражаем серьезную озабоченность из-за произошедшего инцидента, выражаем соболезнования родным и близким погибшего экипажа. Дождемся результатов расследования, откуда был произведен выстрел", — заявил он.

Зайнетдинов напомнил, что ОДКБ неоднократно призывала конфликтующие стороны к прекращению огня.

Ранее представитель российского Минобороны сообщил, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Вертолет сопровождал колонну 102-й российской военной базы, когда по нему нанесли удар из ПЗРК. В результате крушения Ми-24 погибли два члена экипажа, еще одного человека эвакуировали с травмами средней тяжести.

Азербайджан взял на себя ответственность за случившееся. Баку принес свои извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию.