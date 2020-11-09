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В ходе боев за Шуши в плен взяты двое военнослужащих ВС Азербайджана

В ходе боев за Шуши в плен взяты двое военнослужащих ВС Азербайджана

Подразделения Армии обороны продолжают упорные бои за Шуши. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Подразделения Армии обороны продолжают упорные бои за Шуши. По вражеским группам ведется обстрел. Два вражеских солдата попали в плен», - отметила Степанян.


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