В ходе боев за Шуши в плен взяты двое военнослужащих ВС Азербайджана

Подразделения Армии обороны продолжают упорные бои за Шуши. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Подразделения Армии обороны продолжают упорные бои за Шуши. По вражеским группам ведется обстрел. Два вражеских солдата попали в плен», - отметила Степанян.