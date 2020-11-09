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АО Арцаха опубликовала видео уничтожения азербайджано-турецких бандформирований около села Карин Так

АО Арцаха опубликовала видео уничтожения азербайджано-турецких бандформирований около села Карин Так

Армия обороны Арцаха опубликовала видео уничтожения азербайджано-турецких бандформирований в направлении села Карин Так. Как сообщает Арменпресс, ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что обнаруженная в направлении Карин Така вражеская группировка уничтожается ракетно-артиллерийскими ударами.

Он добавил, что соответствующие кадры будут опубликованы.


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