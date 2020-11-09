Алиев отчаянно пытается отрицать реальности: пресс-секретарь МИД Армении о заявлениях Алиева

Пресс-секретарь МИД Республики Армения Анна Нагдалян прокомментировала заявления президента Азербайджана в интервью, данном BBC. «Арменпресс» представляет комментарии пресс-секретаря МИД Армении.

“В этом интервью Ильхам Алиев подтверждает, что у него нет оправдания преднамеренному нападению на гражданское население Степанакерта и других мирных населенных пунктов Арцаха, что, несомненно, уже задокументировано многими авторитетными международными СМИ, специализирующимися на правах человека.

Понимая, что рано или поздно он будет привлечен к ответственности за свои военные преступления, Ильхам Алиев предпринял отчаянную попытку отрицать правду, называя это “фейковыми новостями”.

“Это человеконенавистническое заявление Ильхама Алиева, сделанное на фоне продолжающегося обстрела гражданских инфраструктур Арцаха вооруженными силами, действующими по его приказу, еще раз доказывает, что народ Арцаха не может находиться под юрисдикцией Азербайджана ни при каких обстоятельствах”.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не упускает возможностей дискредитировать себя. На этот раз его высмеяли на BBC, так как он не гнушался от очередного распространения лжи в международных СМИ.

Он назвал дезинформацией факты не только армянской стороны, но и корреспондента авторитетного BBC в Степанакерте, Human Rights Watch, свидетельствующие о нападениях Азербайджана на мирное население Арцаха с применением кассетных видов оружия и других. Алиев в интервью тому же СМИ репортаж корреспондента BBC назвал дезинформацией. На замечание журналиста о том, что корреспондент BBC, работающий в Степанакерте, зафиксировал, что местное мирное население, гражданские населенные пункты и инфраструктуры находятся под прицелом Азербайджана, Алиев отметил, что он сомневается в этом свидетельстве. На следующее замечание о том, что азербайджанская сторона применила в отношении населения Арцаха кассетное оружие, о чем есть свидетельства, фотографии, видеоматериалы, а также все это подробно документировано Human Rights Wathc, президент Азербайджана вновь отметил, что все это ложь. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря об ударах, нанесенных по Шушинской церкви Казанчецоц, отметил, что это могли быть ошибки их артиллерии, а на замечание журналиста о том, возможно ли в течение одного дня два раза ошибиться, Алиев ответил - да.