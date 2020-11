Ильхам Алиев, есть много журналистов, которые подтвердят, что вы лжете: Корреспондент “Bild”

Журналист авторитетного немецкого издания “Bild” Пол Ронжеймер отреагировал на заявление Алиева о том, что публикации журналистов об обстрелах мирного населения Степанакерта со стороны Азербайджана являются дезинформацией. Как передает «Арменпресс», Ронжеймер в своем микроблоге в Twitter отметил, что Алиев лжет.

Журналист “Bild” поделился записью корреспондента BBC Орлы Гуерини, в которой она приводит слова Алиева, в интервью, данном ей о том, что увиденное корреспондентом BBC собственными глазами является “фейк ньюзом”. Слова Алиева о том, что Вооруженные силы Азербайджана факты обстрела мирных жителей Арцаха назвали “фейковыми”, вызвали волну критики у представителей международных СМИ, видевших происходящее в Арцахе своими глазами.

Not only BBC knows that the President is telling lies, once again. We were on the ground for two weeks, saw shelling of civilian areas almost every day and every night. @azpresident , there are many many reporters who can prove: You are lying! https://t.co/P1RoDC9FTa