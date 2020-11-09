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Ильхам Алиев, есть много журналистов, которые подтвердят, что вы лжете: Корреспондент “Bild”

Ильхам Алиев, есть много журналистов, которые подтвердят, что вы лжете: Корреспондент “Bild”

Журналист авторитетного немецкого издания “Bild” Пол Ронжеймер отреагировал на заявление Алиева о том, что публикации журналистов об обстрелах мирного населения Степанакерта со стороны Азербайджана являются дезинформацией. Как передает «Арменпресс», Ронжеймер в своем микроблоге в Twitter отметил, что Алиев лжет.

Журналист “Bild” поделился записью корреспондента BBC Орлы Гуерини, в которой она приводит слова Алиева, в  интервью, данном ей о том, что увиденное  корреспондентом BBC собственными глазами является “фейк ньюзом”. Слова Алиева о том, что Вооруженные силы Азербайджана факты обстрела мирных жителей Арцаха назвали “фейковыми”, вызвали волну критики у представителей международных СМИ, видевших происходящее в Арцахе своими глазами.

“Уже не только BBC знает, что президент еще раз  солгал. Мы были там в течение двух недель, видели почти каждый день и каждую ночь как мишенями становились гражданские объекты. Ильхам Алиев, есть много журналистов, которые докажут, что вы лжете”, - написал Пол Ронцхаймер.

Алиев назвал дезинформацией факты не только армянской стороны, но и корреспондента авторитетного BBC в Степанакерте, Human Rights Watch, свидетельствующие о нападениях Азербайджана на мирное население Арцаха с применением кассетных видов оружия и других.

Четыре минуты насмешек и лжи: Алиев опозорил себя в эфире BBC.


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