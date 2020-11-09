Мы молимся за защитников нашего исторического города-крепости Шуши: Гарегин II
15:25, 9 Ноябрь, 2020
Католикос Всех Армян Гарегин II молится за защитников исторического города-крепости Шуши.
Как передает «Арменпресс», об этом Гарегин II написал на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию.
“Мы молимся за Защитников нашего исторического города-крепости Шуши, моля Всемогущего Бога сохранить мощь армянской руки во имя победы и вечного мира”, - написал Католикос Всех Армян.
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