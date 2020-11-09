Мы молимся за защитников нашего исторического города-крепости Шуши: Гарегин II

Католикос Всех Армян Гарегин II молится за защитников исторического города-крепости Шуши.

Как передает «Арменпресс», об этом Гарегин II написал на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию.

“Мы молимся за Защитников нашего исторического города-крепости Шуши, моля Всемогущего Бога сохранить мощь армянской руки во имя победы и вечного мира”, - написал Католикос Всех Армян.