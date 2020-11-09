Армянская сторона сбила еще один азербайджанский БПЛА

Ранним утром 9 ноября Армия обороны сбила еще один БПЛА Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Согласно данным, опубликованным Министерством обороны Армении, по сей день, в войне, развязанной 27 сентября Азербайджаном против Арцаха, азербайджанская сторона потеряла в общей сложности 264 БПЛА, 16 вертолетов, 25 самолетов, 784 единицы бронетехники, 6 тяжелых огнеметных систем “ТОС”. Потери Азербайджана в живой силе - 7 630.