ЕС на ликвидацию последствий COVID-19 выделит Армении грант в размере более 35 млн евро

Европейский союз (ЕС) объявил о выделении Армении гранта в размере 35,6 млн евро для ликвидации последствий COVID-19. Как передает «Арменпресс», офис делегации ЕС сообщает, что решение принято в результате положительной оценки прогресса в проведении реформ в определенных сферах, таких как макроэкономическая стабильность, управление государственными финансами, прозрачность государственного бюджета.

Это часть пакета помощи ЕС в размере 92 млн евро, объявленного для Армении в апреле прошлого года, который был перераспределен для оказания содействия Армении в борьбе с COVID-19, дополнена новыми фондами для смягчения последствий эпидемии для армянского народа.

“Делая непосредственный финансовый вклад, мы подчеркиваем и поддерживаем похвальные усилия правительства Республики Армения, направленные на сохранение рабочих мест, поддержку малого и среднего бизнеса, а также на предоставление базовых медицинских и социальных услуг тем, кто больше всего пострадал от эпидемии COVID-19. Объявленная сегодня помощь является дополнением к другим инструментам содействия, предоставляемого через европейские финансовые институты наиболее уязвимым хозяйствам и предприятиям”.

“Эта прямая бюджетная поддержка является ощутимым доказательством твердой приверженности ЕС и его граждан борьбе с COVID-19 в Армении. Европейский Союз и его государства-члены вносят свой вклад в укрепление системы здравоохранения Армении в ответ на неотложные гуманитарные и экономические последствия COVID-19. Мы разделяем этот вызов. Лишь вместе мы сможем добиться успеха”, - заявила глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

“Сегодня, когда мир столкнулся с многоуровневым кризисом, вызванным пандемией COVID-19, мы ценим содействие ЕС в деле ликвидации социально-экономических последствий эпидемии в Армении. Это своевременное выделение средств является демонстрацией нашего эффективного сотрудничества с Европейским союзом. Я убежден, что благодаря нашим совместным усилиям мы повысим устойчивость Армении перед кризисом COVID-19”, - отметил вице-премьер Мгер Григорян.

Эти меры ЕС исходят из подхода “Европейская команда”, который направлен на спасение жизней путем оказания быстрой и адресной поддержки партнерам в борьбе с этой эпидемией. Он объединяет ресурсы ЕС, его государств-членов и европейских финансовых институтов для оказания содействия странам-партнерам, а также для реагирования на их краткосрочные потребности и долгосрочные структурные воздействия на общество и экономику.