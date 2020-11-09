В Армении подтверждено 1 042 новых случая COVID-19

В течение одного дня в Армении подтверждено 1 042 новых случаев COVID-19. Как сообщает Арменпресс”, об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении сообщил министр здравоохранения Торосян.

“На сегодняшний день подтверждено 1 042 новых случаев из 2 358 тестов. Всего у нас 107 466 случаев заражения, что, конечно, очень много. Есть 21 случай смерти. Всего - 1 580”, - представил Торосян.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Норайр Шогикян