На участке Шуши-Карин шли интенсивные бои: азербайджанские группировки отступили с большими потерями

В ночь с 8 на 9 ноября части Армии обороны Арцаха на юго-восточном, южном и юго-западном направлениях линии фронта вели оборонительные бои. Как передает «Арменпресс», Армия обороны сообщает, что на участке Шуши-Карин с обнаруженными группировками противника велись интенсивные бои, в результате чего последние, потеряв большое количество живой силы, отступили. Нашим войскам удалось занять более благоприятные позиции.

За указанное время на разных направлениях линии фронта были уничтожены: 1 танк противника, 4 единицы боевой техники, 8 беспилотных летательных аппаратов. На юго-западном направлении армейские части реквизировали 1 танк противника и единицы артиллерии. На протяжении всех боевых действий Азербайджан продолжал наносить авиационные и ракетные удары по мирным населенным пунктам Республики Арцах. Утром противник возобновил попытки атако по всем основным направлениям линии фронта.

Оперативно-тактическая обстановка находится под контролем частей Армии обороны.