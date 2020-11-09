После полуночи Азербайджан обстрелял Степанакерт кассетными ракетами дальнего радиуса действия
09:04, 9 Ноябрь, 2020
Ночью с 8 на 9 ноября в мирных населенных пунктах Арцаха, кроме Степанакерта, сохранялось относительное спокойствие.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.
“После полуночи Азербайджан обстрелял Степанакерт несколькими кассетными ракетами дальнего радиуса действия. Повреждены гражданские инфраструктуры. Пострадавших в столице нет.
В других населенных пунктах Арцаха ночь прошла сравнительно спокойно”, - отметили в службе.
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