После полуночи Азербайджан обстрелял Степанакерт кассетными ракетами дальнего радиуса действия

Ночью с 8 на 9 ноября в мирных населенных пунктах Арцаха, кроме Степанакерта, сохранялось относительное спокойствие.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

“После полуночи Азербайджан обстрелял Степанакерт несколькими кассетными ракетами дальнего радиуса действия. Повреждены гражданские инфраструктуры. Пострадавших в столице нет.

В других населенных пунктах Арцаха ночь прошла сравнительно спокойно”, - отметили в службе.