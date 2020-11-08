Никол Пашинян направил поздравительное послание избранному президенту США Джо Байдену

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Джо Байдену по случаю его избрания на пост президента Соединенных Штатов Америки. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Многоуважаемый господин Байден,

Примите, пожалуйста, наши сердечные поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Уверен, что приобретенные Вами за многолетнюю политическую и законодательную деятельность богатый опыт и мудрость помогут Вам вести Соединенные Штаты Америки и их народ по пути продолжительного прогресса и процветания.

На протяжении всей своей деятельности Вы внесли большой вклад в укрепление дружбы и взаимовыгодных отношений между США и Арменией. Армянский народ высоко ценит Вашу принципиальную позицию в отношении признания Геноцида армян и Вашу поддержку в вопросе отстаивания фундаментальных прав.

Убежден, что во время Вашего президентства основанные на общих демократических ценностях армяно-американские двусторонние отношения продолжат развиваться в соответствии с уровнем стратегического диалога между нашими двумя странами.

В этом процессе, конечно, имеет свой неоценимый вклад армянская община Америки, которая выступает в качестве моста между нашими странами.

Армения глубоко ценит роль, которую Соединенные Штаты Америки в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ играют в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Как Вам известно, уже более месяца Азербайджан и Турция, пренебрегая всеми усилиями сопредседателей по установлению режима прекращения огня, а также используя иностранных террористов, продолжают агрессию против Армении и Арцаха.

В этой связи приветствую Ваше видение разрешения конфликта исключительно мирным путем, которое Вы изложили, будучи кандидатом в президенты.

Надеюсь, Ваша администрация предпримет активные шаги для прекращения войны и достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта на основе гарантий, обеспечивающих безопасность народа Арцаха посредством осуществления его права на самоопределение.

”.