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Боевые действия продолжаются в Шуши и в окрестностях

Боевые действия продолжаются в Шуши и в окрестностях

Боевые действия продолжаются в Шуши и в окрестностях. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Боевые действия продолжаются в Шуши и в окрестностях. Ждите официальной информации, воздержитесь от оценок», - написал Ованнисян.


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