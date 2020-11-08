Боевые действия продолжаются в Шуши и в окрестностях
Боевые действия продолжаются в Шуши и в окрестностях. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Боевые действия продолжаются в Шуши и в окрестностях. Ждите официальной информации, воздержитесь от оценок», - написал Ованнисян.
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