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Армянские вооруженные силы перешли в наступление в направлении Мартуни

Армянские вооруженные силы перешли в наступление в направлении Мартуни

Армянские вооруженные силы перешли в наступление в направлении Мартуни. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Чуть более интенсивные, но не такие как около Шуши бои идут в направлении Мартуни, где мы сегодня начали 1-2 наступательные операции и атаки. В этой части есть стабильность», - написал Ованнисян.


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