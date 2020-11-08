Армянские вооруженные силы перешли в наступление в направлении Мартуни. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Чуть более интенсивные, но не такие как около Шуши бои идут в направлении Мартуни, где мы сегодня начали 1-2 наступательные операции и атаки. В этой части есть стабильность», - написал Ованнисян.