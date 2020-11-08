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Подразделения ПВО Армии обороны сбили Bayraktar ​​

Подразделения ПВО Армии обороны сбили Bayraktar ​​

Около 13:40часов  подразделения ПВО Армии обороны Арцаха в юго-восточном направлении фронта сбили очередной беспилотник противника – Bayraktar.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает Единый информационный центр Армении.

 


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