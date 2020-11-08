Подразделения ПВО Армии обороны сбили Bayraktar
Около 13:40часов подразделения ПВО Армии обороны Арцаха в юго-восточном направлении фронта сбили очередной беспилотник противника – Bayraktar.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Единый информационный центр Армении.
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