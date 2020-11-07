Время в Ереване: 11:07:36,   8 Ноябрь

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведённой серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. 

Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации