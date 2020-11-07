Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведённой серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении.

Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта.