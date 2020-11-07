Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
23:48, 7 Ноябрь, 2020
Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведённой серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении.
Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта.
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