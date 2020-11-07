Европарламентарий призвал ЕС принять немедленные меры против Турции и Азербайджана

Кипрский депутат Европарламента Лефтерис Христофору заявил, что Евросоюз должен немедленно принять меры против Турции и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, депутат сделал в своем микроблоге Twitter запись:

«Терпимость по отношению к Турции приводит к новым преступлениям против Кипра, Греции, Армении, Арцаха и Сирии. Евросоюз может и должен принять немедленные меры против Турции и Азербайджана».