Южнее Бердзора армянским ВС удалось немного улучшить позиции: бои продолжаются

На передовой продолжающейся войны в Нагорном Карабахе, в частности, в районах, прилегающих к Шуши, в районах южнее Бердзора и в направлении Мартуни продолжались боевые действия. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 7 ноября заявил представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

«В частности, в окрестностях Шуши, недалеко от самого города и на пути к городу бои не прекращаются ни днем, ни ночью. Вчера я отметил, что мы защитили Шуши, но поскольку враг привлек новые силы и пытается продолжить выполнять свои планы по захвату Шуши. На данный момент наша армия упорно сопротивляется, нанося врагу значительные потери, но бои являются постоянными и продолжают в этот момент», - сказал Ованнисян.

По его словам, бои идут на подходах к Шуши, в Карин Таке, Лисагоре и других местах.

По словам представителя Минобороны, враг пытался атаковать в направлении Мартуни с помощью бронетехники, но был отброшен, потеряв одну или две единицы бронетехники, оставив несколько трупов.

«Боевые действия также проходили в районе южнее Бердзора. Враг несколько раз пытался наступить, но безуспешно. Нашим подразделениям удалось немного улучшить свои позиции в этом направлении», - сказал Ованнисян.

Ованнисян отметил, что боевых действий на других направлениях не было, но артиллерия применялась в течение всего дня, как в направлении позиций, так и в направлении населенных пунктов.