Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал на своей странице в Facebook, что в районе Шуши продолжаются ожесточенные бои.

«В районе Шуши продолжаются ожесточенные бои», - как сообщает Арменпресс, написал Ованнисян.

Ранее Ованнисян писал: «На севере, в районе Мартуни, идут тяжёлые бои. Южнее Шуши наши войска достигли успехов».