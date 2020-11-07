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В районе Шуши продолжаются ожесточенные бои

В районе Шуши продолжаются ожесточенные бои

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал на своей странице в Facebook, что в районе Шуши продолжаются ожесточенные бои.

«В районе Шуши продолжаются ожесточенные бои», - как сообщает Арменпресс, написал Ованнисян.

Ранее Ованнисян писал: «На севере, в районе Мартуни, идут тяжёлые бои. Южнее Шуши наши войска достигли успехов».


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