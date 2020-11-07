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Буду президентом для всех американцев: Байден

Буду президентом для всех американцев: Байден

Новоизбранный американский лидер Джо Байден обещает американцам "быть президентом для всех" и сохранить вложенную в него веру, передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс.

"Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы мне вложили", - написал Байден в своем микроблоге Твиттер в субботу вечером.

Ранее американские СМИ сообщили, что новым президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден.


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