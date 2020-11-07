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Слухи об отставке Никола Пашиняна являются дезинформацией: Мане Геворгян

Слухи об отставке Никола Пашиняна являются дезинформацией: Мане Геворгян

Слухи об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна являются дезинформацией и не соответствуют действительности. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.


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