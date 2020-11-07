Армянские вооруженные силы достигли успехов в южнее Шуши: Ованнисян

Армянские вооруженные силы достигли успехов в южнее Шуши. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель МО Армении Арцрун Ованнисян.

«На севере, в районе Мартуни, идут тяжёлые бои. Южнее Шуши наши войска достигли успехов», - написал Ованнисян.