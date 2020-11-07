Для представителей СМИ въезд в Арцах – только по спецпропускам: полиция Армении

Представители средств массовой информации, журналисты могут выезжать на места боевых действий и в Арцахетолько при наличии специального пропуска, выданного правительством Республики Армения.

Как передает Арменпресс, полиция Армении сообщает, что представители международных СМИ могут выезжать в Арцах исключительно через МИД РА.

«При отсутствии пропуска въезд в места боевых действий и в Арцах запрещен. Мы призываем всех соблюдать правила военного положения», - говорится в заявлении.