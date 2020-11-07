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Для представителей СМИ въезд в Арцах – только по спецпропускам: полиция Армении

Для представителей СМИ въезд в Арцах – только по спецпропускам: полиция Армении

Представители средств массовой информации,  журналисты могут выезжать на места боевых действий и в Арцахетолько при наличии  специального пропуска, выданного правительством Республики Армения.

Как  передает Арменпресс, полиция Армении сообщает, что представители международных СМИ могут выезжать в Арцах исключительно через МИД РА.

«При отсутствии пропуска въезд в места боевых действий и в Арцах запрещен. Мы призываем всех соблюдать правила военного положения», - говорится в заявлении.

 

 

 


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