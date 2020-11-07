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Наш долг бессмертным сынам-героям — победоносная и могущественная Родина. Анна Акопян

Наш долг бессмертным сынам-героям — победоносная и могущественная Родина. Анна Акопян

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян обратилась к армянским женщинам, отметив, что отныне армянские женщины будут владеть оружием и наравне с армянскими мужчинами   будут защищать себя, своих детей и свою Родину. 

Как  передает Арменпресс, г-жа Акопян написала об этом на своей странице в Facebook, упомянув свою кампанию "Женщины за мир" и созданный ею для выезда на передовую женский добровольческий отряд "Эрато". 

«Два года назад,  когда я начала кампанию «Женщины за мир», некоторые женщины резко критиковали меня. "Вы выпрашиваете мир! Мы  народ, который не выпрашивает мир, мы воюем и сражаемся, армянская женщина сильна, а будет необходимость -  она возьмет в руки оружие», - говорили мне. Меня обвиняли в слабости, упорно игнорируя другое мое заявление, а именно: в случае войны я готова взять в руки оружие и защищать нашу Родину», - написала Анна Акопян.

Супруга премьер-министра отметила, что посыл инициативы  «Женщины за мир» заключался в том, что женщины и матери должны заставить мужчин  принимать политические решения по урегулированию карабахского конфликта  исключительно за столом переговоров, ни в коем случае не пытаться снова вступить в войну, не подвергать опасности жизни 18-20-летних сыновей, не толкать  их к самоотверженному героизму, не множить  армию скорбящих матерей.  

«Более того, я также обратилась к азербайджанским женщинам и матерям, за что меня снова подвергли критике. Сейчас, когда идет война, когда наши 18-20-летние солдаты,   добровольцы, офицеры и контрактники отдают свои жизни за Родину, когда враг хочет повторить 1915 год, когда наша армия сражается одновременно с вооруженными силами, наемниками и террористами из нескольких стран,   я беру  в руки оружие, формирую женский отряд, чтобы направить всему миру посыл:  армянская женщина будет стоять на поле боя наравне с мужчиной, но не откажется от своей Родины, не допустит повторения трагедии 1915 года. И что? Те же женщины вновь недовольны», - отметила Анна Акопян. 

Она добавила, что  сейчас те же оппоненты утверждают, что армянке нечего делать на поле боя.

«Милые дамы, определитесь наконец, прошу вас. Если вы не были готовы к войне, то вам следовало присоединиться к мирной кампании, а не охаивать ее. Если вам не понравилась эта инициатива или вы были к ней равнодушны, значит, вы были готовы к войне. Если были готовы к ней, то сейчас самое время, когда мы должны доказать, что армянская женщина – это уже не то слабое существо, которое можно зарезать на глазах у ее же  ребенка,  обречь на голодную смерть  в пустыне, распять, унижать. Отныне армянская женщина будет и владеть оружием, и наравне с  мужчинами защищать себя, своего ребенка и свою Родину. У нас нет ни родины, ни достоинства, которые мы можем  уступить врагу. Мы должны нашим бессмертным героическим детям, наш долг  — победоносная и могущественная Родина», - написала супруга премьер-министра.


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