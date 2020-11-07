Очередной урок Сейрана Оганяна азербайджанцам оказался весьма болезненным — Ваграм Погосян

Пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян опровергает очередной вымысел азербайджанцев о ранении генерал-полковника Сейрана Оганяна.

«Азербайджанская пропагандистская машина распространяет очередную ложь о генерал-полковнике Сейране Оганяне — якобы он ранен. Конечно, у азербайджанцев есть веские основания трубить об этом, потому что очередной урок, который им преподал генерал-полковник Оганян, был очень уж болезненным, и я уверен, что они получат еще не один подобный урок, потому что прославленный генерал жив, здоров и полностью выполняет возложенные на него обязанности», - как передает Арменпресс, об этом упоминает Погосян.

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян недавно опубликовал фото со встречи в Шуши, на которой присутствовал и Сейран Оганян.