Время в Ереване: 11:07:36,   7 Ноябрь

COVID-19: в Армении подтверждено максимальное число - 2476 новых случаев. 1476 граждан выздоровели

COVID-19: в Армении подтверждено максимальное число - 2476 новых случаев. 1476 граждан выздоровели

По состоянию на 7 ноября в Армении подтверждено 104 249 случаев заболевания коронавирусом, из них 63 258 человек вылечены.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. 

39 055 пациентов в настоящее время проходят курс лечения от коронавируса. За последние 24 часа было проведено 5339 тестов, всего же - 434 026 тестов. Таким образом, подтверждено 2476 новых случаев заболевания коронавирусом и 1476 вылечившихся.

В общей сложности, зарегистрировано 1533 случая смерти от коронавируса (+27). Сообщалось о шести случаях смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, но смерть наступила из-за другого заболевания. Всего таких случаев - 403.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00  11 сентября по 11 января 2021г. включительно.


Лилит Демурян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации