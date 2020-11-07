Еще насладимся солнечными днями — Гагик Суренян

В Армении короткие дождливые дни сменятся солнечной, ясной погодой.

Заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Гагик Суренян сообщил на своей странице в Facebook, что в ближайшие дни у нас будет возможность насладиться солнцем. «Еще 5 дней, начиная с завтрашнего дня», - как передает Арменпресс, написал Гагик Суренян.

По данным Центра гидрометеорологического мониторинга, 8 - 11 ноября осадков не ожидается. В ночь на 9 ноября температура воздуха понизится на 6-8 градусов.