В населенных пунктах Арцаха ночь была относительно спокойной․ Только Шуши был под ракетным обстрелом

Ночь на 7 ноября в мирных населенных пунктах Арцаха выдалась относительно спокойной.

Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«После полуночи относительное спокойствие сохранялось в Степанакерте и других городах, кроме Шуши. Город-крепость Шуши регулярно подвергался ракетным обстрелам», - сообщает ГСЧС Арцаха.