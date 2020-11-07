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В населенных пунктах Арцаха ночь была относительно спокойной․ Только Шуши был под ракетным обстрелом

В населенных пунктах Арцаха ночь была относительно спокойной․ Только Шуши был под ракетным обстрелом

Ночь   на 7 ноября в мирных населенных пунктах Арцаха выдалась относительно спокойной.

Об этом  Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«После полуночи  относительное спокойствие сохранялось в Степанакерте и других городах, кроме Шуши.  Город-крепость Шуши регулярно подвергался ракетным обстрелам», - сообщает ГСЧС Арцаха.


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