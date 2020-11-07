В населенных пунктах Арцаха ночь была относительно спокойной․ Только Шуши был под ракетным обстрелом
10:25, 7 Ноябрь, 2020
Ночь на 7 ноября в мирных населенных пунктах Арцаха выдалась относительно спокойной.
Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.
«После полуночи относительное спокойствие сохранялось в Степанакерте и других городах, кроме Шуши. Город-крепость Шуши регулярно подвергался ракетным обстрелам», - сообщает ГСЧС Арцаха.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен