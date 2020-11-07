Лоббистская фирма Greenberg Traurig разорвала отношения с правительством Турции
00:21, 7 Ноябрь, 2020
Армянский национальный комитет Америки объявил, что лоббистская и юридическая фирма Greenberg Traurig разорвала отношения с правительством Турции под давлением американских активистов армянского происхождения.
Как сообщает Арменпресс, Армянский национальный комитет Америки со ссылкой на свой источник отмечает, что на этой неделе компания отправила внутреннее электронное письмо, в котором сообщила, что с 29 октября прекратила отношения с Турцией.
Компания отказалась от комментариев. Посольство Турции в Вашингтоне также не ответило на запрос.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен