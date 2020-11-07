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Лоббистская фирма Greenberg Traurig разорвала отношения с правительством Турции

Лоббистская фирма Greenberg Traurig разорвала отношения с правительством Турции

Армянский национальный комитет Америки объявил, что лоббистская и юридическая фирма Greenberg Traurig разорвала отношения с правительством Турции под давлением американских активистов армянского происхождения.

Как сообщает Арменпресс, Армянский национальный комитет Америки со ссылкой на свой источник отмечает, что на этой неделе компания отправила внутреннее электронное письмо, в котором сообщила, что с 29 октября прекратила отношения с Турцией. 

Компания отказалась от комментариев. Посольство Турции в Вашингтоне также не ответило на запрос.


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