Лоббистская фирма Greenberg Traurig разорвала отношения с правительством Турции

Армянский национальный комитет Америки объявил, что лоббистская и юридическая фирма Greenberg Traurig разорвала отношения с правительством Турции под давлением американских активистов армянского происхождения.

Как сообщает Арменпресс, Армянский национальный комитет Америки со ссылкой на свой источник отмечает, что на этой неделе компания отправила внутреннее электронное письмо, в котором сообщила, что с 29 октября прекратила отношения с Турцией.

Компания отказалась от комментариев. Посольство Турции в Вашингтоне также не ответило на запрос.