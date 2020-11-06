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Продолжается уничтожение азербайджанских ВС в районе Шуши: интенсивность боев немного ослабла

Продолжается уничтожение азербайджанских ВС в районе Шуши: интенсивность боев немного ослабла

В населенных пунктах вокруг Шуши, на ведущих в город дорогах в течение двух дней были интенсивные и тяжелые бои. Бои еще продолжаются, но интенсивность значительно ослабла. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 6 ноября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Успешно продолжаются боевые действия по уничтожению отдельных диверсионно-разведывательных, батальонных тактических группировок и наемных бандитов. Десятки, если не сотни, трупов остались на дороге в Шуши», - сказал Ованнисян.

Он добавил, что даже если борьба отдельных группировок, бой в направлении Шуши еще продолжается, артиллерия армянских вооруженных сил в боях за Шуши нанесла поражение артиллерии противника.


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