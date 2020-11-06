У СНБ Армении есть неопровержимые доказательства участия террористов в войне против Арцаха 

Служба национальной безопасности Армении предоставила эксклюзивные подробности об участии членов террористических организаций в боевых действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, в результате проводимых Службой национальной безопасности Республики Армения оперативно-разведывательных действий была получена неопровержимая информация о том, что финансируемые Азербайджаном и Турцией наемники из террористических организациях «Ан-Нусра», «Султан Мурад», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Хурас ад-Дин» в сопровождении вооруженных сил Турции пересекли сухопутную границу Сирийской Арабской Республики на территорию Турецкой Республики, а затем прошли специальную подготовку и на самолетах были доставлены в Азербайджан для участия в боевых действиях против Арцаха.

В частности, получены новые доказательства того, что они принимали участие в боевых действиях в качестве наемников в составе вооруженных сил Азербайджана:

- Абу Стеф аль-Хиндави - последний является членом находящейся под контролем Турции так называемой Сирийской освободительной армии.

- Ахмад ат-Тайеб - последний из сирийского города Идлиб, учился в университете Алеппо, живет в турецком городе Рейханлы, недалеко от турецко-сирийской границы.

- Абу Диаб Халаб.

В отношении названных лиц возбуждены уголовные дела, они объявлены в розыск.

Выяснены также личности еще более 20 наемников, в числе которых Абу Араба Хасан, Абу Шахир Бзаан, Махмуд Абу Мухаммад, Хаммуд Телкин, Абу Башир Мааран и другие, которые в настоящее время также активно участвуют в военных действиях, развязанных противником против Арцаха.

Служба национальной безопасности Армении предоставила информацию об указанных лицах различным международным организациям, спецслужбам стран-партнеров для получения дополнительной информации, а также для их задержания и привлечения к ответственности в случае их дальнейшего обнаружения в какой-либо стране.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были выявлены источники финансирования террористических группировок, способы вербовки и четкие пути их переброски Турцией из Сирии и из других стран в Азербайджан.

Кроме того, по показаниям двух террористов, задержанных в Республике Арцах в последние дни, получена дополнительная информация об их нахождении в Азербайджане. В частности, перед началом боя боевики получали указание не оставлять никого в живых в армянских селах, обещая вознаграждение в размере 100 долларов за каждого обезглавленного армянина. Семьи не всех террористов, убитых в Азербайджане, получили обещанную компенсацию, их семьи в Сирии не были проинформированы о гибели многих боевиков, что вызвало возмущение членов террористических групп, привезенных в Азербайджан.

Также поступила оперативная информация о том, что указанные террористические группировки не вернутся в Сирию после окончания активных боевых действий в Арцахе, но планируют найти способы незаконного проникновения в различные страны региона и осуществления террористических актов.