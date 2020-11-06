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Азербайджан потерял в живой силе 7 405 человек

Азербайджан потерял в живой силе 7 405 человек

По состоянию на 5 ноября в результате широкомасштабной агрессии и военных действий против Арцаха Азербайджан потерял в живой силе 7 405 человек.

Как сообщает Арменпресс, Единая информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым враг в общей сложности потерял 257 БПЛА, 16 вертолетов, 25 самолетов, 736 единиц бронетехники, 6 ТОС.


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