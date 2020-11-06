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Компания BERINGER AERO приостановила поставки турецким производителям БПЛА

Компания BERINGER AERO приостановила поставки турецким производителям БПЛА

Французская компания BERINGER AERO приостановила поставки турецким производителям беспилотных летательных аппаратов после того, когда узнала, что ее продукция использовалась в производстве военных БПЛА, используемых в борьбе с армянскими силами в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

«Компания верна своей политике и никогда не позволяла использовать свою продукцию таким образом, чтобы это могло быть опасным для жизни людей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что продукция BERINGER разработана для гражданской авиации Франции.

Компания BERINGER AERO занимается производством колес и тормозных систем для самолетов.


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