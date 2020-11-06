Компания BERINGER AERO приостановила поставки турецким производителям БПЛА
Французская компания BERINGER AERO приостановила поставки турецким производителям беспилотных летательных аппаратов после того, когда узнала, что ее продукция использовалась в производстве военных БПЛА, используемых в борьбе с армянскими силами в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.
«Компания верна своей политике и никогда не позволяла использовать свою продукцию таким образом, чтобы это могло быть опасным для жизни людей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что продукция BERINGER разработана для гражданской авиации Франции.
Компания BERINGER AERO занимается производством колес и тормозных систем для самолетов.
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