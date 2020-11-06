Президент Арцаха обсудил с парламентскими фракциями сложившуюся в стране ситуацию 

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел встречу с фракциями Национального Собрания страны. Как передает Арменпресс, Арутюнян сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники!

Только что я провел встречу с фракциями Национального Собрания Республики Арцах. Обсудили сложившуюся ситуацию и вопросы, связанные с принятием соответcвующих политических решений. В этих условиях чрезвычайно важна совместная и слаженная работа всех государственных органов во имя священного дела защиты Родины», - написал президент Арцаха.