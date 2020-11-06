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ЕС еще на год продлил санкции в отношении Турции

ЕС еще на год продлил санкции в отношении Турции

 Европейский союз за незаконную деятельность Турции в Средиземном море еще на год продлил санкции в ее отношении и пригрозил ввести новые. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном Советом Европейского союза.

“В ответ на недопустимую деятельность Турции в Средиземном море Совет сегодня принял решение продлить санкции в отношении Турции еще на год - до 12 ноября 2021 года”, - говорится в заявлении Совета ЕС.

Совет напоминает, что на данный момент в черном списке по Турции есть два человека.


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