В РФ задержан член группировки, планировавший теракт в Волгограде

В Республике Адыгея Российской Федерации задержан член группировки “Катиба Таухид вал-Джихад”, планировавшей теракт в городе Волгограде, передает «Арменпресс» сообщение ТАСС от ФСБ России.

Деятельность террористической группировки “Катиба Таухид валь-Джихад” в Российской Федерации запрещена.

По данным российских СМИ, исламисты террористической группировки “Катиба Тавхид валь-Джихад” планировали взорвать памятник “Родина-мать”. В ФСБ РФ отметили, что координация деятельности организации осуществлялась с территории Сирии.