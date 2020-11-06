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В РФ задержан член группировки, планировавший теракт в Волгограде

В РФ задержан член группировки, планировавший теракт в Волгограде

В Республике Адыгея Российской Федерации задержан член группировки “Катиба Таухид вал-Джихад”, планировавшей теракт в городе Волгограде, передает «Арменпресс» сообщение ТАСС от  ФСБ России.

Деятельность террористической группировки “Катиба Таухид валь-Джихад” в Российской Федерации запрещена.

По данным российских СМИ, исламисты террористической группировки “Катиба Тавхид валь-Джихад” планировали взорвать памятник “Родина-мать”. В ФСБ РФ отметили, что координация деятельности организации осуществлялась с территории Сирии.


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