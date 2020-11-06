Президент Армении встретился с послом Италии, завершающим свою миссию в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян 6 ноября принял чрезвычайного и полномочного Посла Италии в Армении Винченцо Дель Монако, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян высоко оценил работу посла Винченцо Дель Монако и поблагодарил его за личный вклад и усилия в деле развития и углубления армяно-итальянских отношений.

В течение встречи обсуждался и вопрос военной агрессии Азербайджана и Турции против Арцаха. Стороны подчеркнули, что у конфликта нет военного решения, и что урегулирование вопроса возможно только путем переговоров.

Они также коснулись нынешнего уровня армяно-итальянских отношений и потенциала развития. Было отмечено, что взаимные визиты на высоком уровне, договоренности о сотрудничестве в культурной, научной, технологической и технологической областях, а также историко-культурные связи между двумя дружественными народами являются хорошей основой для установления более тесных отношений в будущем.

Посол Винченцо Дель Монако поблагодарил Президента Саркисяна за его огромный вклад в двусторонние отношения. “Мне очень жаль, что я вынужден покинуть Армению, когда здесь столько страданий и людских потерь, когда война так близко. Я увожу с собой частички вашей дружбы, частички замечательных людей армянского народа, в то же время мне очень грустно уезжать при таких условиях”, - сказал посол.