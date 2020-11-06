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Оппозиционная партия Бундестага требует запретить деятельность “Серых волков”

Оппозиционная партия Бундестага требует запретить деятельность “Серых волков”

Депутат от оппозиционной Левой партии Бундестага Севим Дагделен выступила с требованием остановить деятельность группировки “Серые волки” на территории Германии.

“Федеральное правительство должно немедленно последовать примеру Франции и запретить в нашей стране деятельность  организации “Серые волки” Федерации демократических националистических турецких ассоциаций Германии (ADÜTDF)”, - отметила депутат от Левой партии Севим Дагделен.

Дагделен отметила, что, провоцируя акты против курдов, армян, алавитов, греков и евреев, они приводят к поляризации и к разделению общества Германии. ADÜTDF - крупная ультраправая, ультранационалистическая организация. По разным оценкам, она насчитывает около 7 000 членов.

“Серые волки” в Турции имеют тесные связи с окружением президента-террориста Реджепа Тайипа Эрдогана и с коалиционным партнером власти - правой турецкой “Партией националистического движения”. В отношении исламистских и фашистских организаций в нашей стране должна быть нулевая терпимость. И поэтому мы должны последовать примеру Франции”, - добавила Дагделен.

Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен 4 ноября 2020 года заявил, что деятельность турецкой ультранационалистической организации “Серые волки” во Франции официально запрещена.

Подготовила Эрмине Минасян


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