 TRT уволила автора нашумевшего репортажа под заголовком “Азербайджан атакует мирное население”

Государственная телерадиокомпания Турции (TRT) уволила сотрудника, подготовившего репортаж под заголовком “Азербайджан атакует мирное население”, который накануне получил широкое распространение в интернете. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в официальном сообщении телекомпании. Редактору компании Мехмету Караджу пришлось извиниться, сказав: “Своим неосторожным шагом я поставил свою телекомпанию в затруднительное положение, за что приношу свои извинения”.

В прямом эфире TRT, освещая события в зоне арцахо-азербайджанского конфликта, 5 ноября представил репортаж “Азербайджан атакует мирное население”, который, по сути, освещал истину. Этот репортаж вызвал ажиотаж в турецкой прессе и в соцсетях. Турецкие пользователи сочли это очередным “позором” телекомпании.

Подготовил Седрак Саркисян