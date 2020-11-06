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 TRT уволила автора нашумевшего репортажа под заголовком “Азербайджан атакует мирное население”

 TRT уволила автора нашумевшего репортажа под заголовком “Азербайджан атакует мирное население”

Государственная телерадиокомпания Турции (TRT) уволила сотрудника, подготовившего репортаж под заголовком “Азербайджан атакует мирное население”, который накануне получил широкое распространение в интернете. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в официальном сообщении телекомпании. Редактору компании Мехмету Караджу пришлось извиниться, сказав: “Своим неосторожным шагом я поставил свою телекомпанию в затруднительное положение, за что приношу свои извинения”.

В прямом эфире TRT, освещая события в зоне арцахо-азербайджанского конфликта, 5 ноября представил репортаж “Азербайджан атакует мирное население”, который, по сути, освещал истину. Этот репортаж вызвал ажиотаж в турецкой прессе и в соцсетях. Турецкие пользователи сочли это очередным “позором” телекомпании.

Подготовил Седрак Саркисян


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