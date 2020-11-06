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Турецкая разведка участвует в событиях в Нагорном Карабахе: Нарышкин

Турецкая разведка участвует в событиях в Нагорном Карабахе: Нарышкин

Турецкая разведка принимает участие в событиях в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА-Новости”, об этом в интервью заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

“Турецкая разведка принимает участие в событиях, разворачивающихся в Нагорном Карабахе. Служба внешней разведки России ощущает это и видит определенные элементы этой работы”, - сказал Нарышкин.


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