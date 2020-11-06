Каталонский город Берга признал независимость Арцаха

Городской совет каталонского города Берга признал независимость Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский культурный союз Барселоны.

“Пленарное заседание городского совета по предложению Армянского культурного союза Барселоны большинством голосов приняло и признало независимость Республики Арцах, право наций на самоопределение и на территориальный суверенитет”, - говорится в сообщении союза.

Город Берга находится в Каталонии и насчитывает около 17 000 человек.