В дни этого испытания Париж рядом с армянским народом: Анн Идалго

Мэр Парижа Анн Идальго приняла сопредседателей Координационного совета армянских организаций Франции Мурада Франка Папазяна и Ара Тораняна. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Арменпресс», об этом Анн Идалго написала в своем микроблоге в Twitter.

“В дни этого испытания Париж рядом с армянским народом”, - заключила она.