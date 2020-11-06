В дни этого испытания Париж рядом с армянским народом: Анн Идалго
Мэр Парижа Анн Идальго приняла сопредседателей Координационного совета армянских организаций Франции Мурада Франка Папазяна и Ара Тораняна. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Арменпресс», об этом Анн Идалго написала в своем микроблоге в Twitter.
“В дни этого испытания Париж рядом с армянским народом”, - заключила она.
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