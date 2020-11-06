В Армении начались восстановительные работы на 12 участках дорог жизненного значения

В рамках второй дополнительной программы по улучшению дорожной сети жизненного значения в октябре и в начале ноября в областях Армении начались работы по восстановлению 12 отрезков дорог протяженностью в 67,9 км. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство территориального управления и инфраструктур Армении. Восстанавливаемые дороги: Ширак-Камо (5 км), М6-Ехегнут-Дебед (8.3 км), М1-Неркин Саснашен-Мецадзор (9.9 км), М2-Нораван (5.3 км), Х12-Норамарг-Овташен-М2 (4.4 км), М4-Севан-Ахтамар комплекс - М4 (5.3 км), 2 участка дороги М11-Ахпрадзор (14.5 км), Лукашин-Г17 (3.2 км), Дастакерт-Нжде-Цгуни (5.4 км), Хот (2 км).

В течение 2020 года в основном будут проведены земляные работы: восстановление дорог завершится в 2021 году. Планируемые работы включают снос существующей основы и прокладка новой, прокладку сглаживающего слоя, асфальтобетонного слоя, водоотводов, обеспечение дорожной безопасности и т. д. Жизненно важными дорогами считаются те, которые обслуживают, по меньшей мере, одну транспортную связь между общиной и основной дорогой или общиной и областным центром без межгосударственных дорог.

Отметим, что в рамках программы улучшения дорожной сети жизненного значения с 2009 года в областях Армении восстановлены дороги общей протяженностью более 835 км.