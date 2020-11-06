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Азербайджан ночью нанес удары по мирным населенным пунктам Арцаха: есть жертвы

Азербайджан ночью нанес удары по мирным населенным пунктам Арцаха: есть жертвы

Азербайджан в течение ночи наносил удары по мирным населенным пунктам Арцаха. Есть жертвы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

“Азербайджано-турецкие силы в течение всей ночи держали под интенсивным обстрелом города Шуши и Степанакерт. В результате ракетного обстрела в Шуши подожжены несколько жилых домов, в столице есть разрушения. На месте происшествия работают спасательные отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, среди гражданского населения есть 3 погибших. Остальные данные уточняются”.


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