Подразделения АО очистила от азербайджанских диверсионных групп на участке Лисагора

Участок Лисагора дороги Бердзор-Шуши подразделениями Армии обороны очищен от азербайджанских диверсионных групп. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Хотя вчера дорога Бердзора на участке Лисагора могла быть опасной, сегодня она очищена нашими подразделениями, проводится соответствующее патрулирование», - сказал Ованнисян. Он добавил, что этот путь по-прежнему закрыт для гражданского населения по соображениям безопасности.

Представитель Минобороны также коснулся заявления организации «Репортеры без границ», в котором говорилось, что 80 местных и иностранных журналистов не могут добраться до Армении, не рискуя своей жизнью, поскольку они находятся под обстрелом азербайджанских войск. Ованнисян сказал, что это не первый случай, когда азербайджанские вооруженные силы атакуют мирных жителей, журналистов, роддома, церкви, и в этом нет ничего удивительного.

«Я лично общался со многими журналистами. Армия обороны, власти Арцаха создали все условия для работы, и если они хотят работать, то продолжают работать, никаких препятствий нет. Для тех, кто хочет покинуть Арцах, есть соответствующие пути», - сказал Ованнисян.