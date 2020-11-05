Главы МИД РФ и Германии обсудили конфликт в Нагорном Карабахе
По инициативе германской стороны 5 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с федеральным министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, состоялся обмен мнениями по нагорно-карабахскому конфликту. Подтверждена необходимость скорейшего выполнения договоренностей, содержащихся в московском заявлении министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана от 10 октября 2020 г.
Напомним, что 10 октября в Москве было принято заявление, в котором говорилось:
“В ответ на обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина и в соответствии с договоренностями Президента Российской Федерации В.В.Путина, Президента Азербайджанской Республики И.Г.Алиева и Премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах:
- Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.
- Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.
- Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.
- Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса”.
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