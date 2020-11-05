Главы МИД РФ и Германии обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

По инициативе германской стороны 5 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с федеральным министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, состоялся обмен мнениями по нагорно-карабахскому конфликту. Подтверждена необходимость скорейшего выполнения договоренностей, содержащихся в московском заявлении министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана от 10 октября 2020 г.

Напомним, что 10 октября в Москве было принято заявление, в котором говорилось:

“В ответ на обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина и в соответствии с договоренностями Президента Российской Федерации В.В.Путина, Президента Азербайджанской Республики И.Г.Алиева и Премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах: